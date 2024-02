Festival de buts et victoire cruciale pour les Red Flames

La Belgique a assuré son maintien dans la ligue A de la Ligue des Nations en battant largement la Hongrie ce mardi (5-1).

La star des Red Flames, Tessa Wullaert, a marqué un triplé lors de cette rencontre. Les deux autres buts ont été marqués par Janssens - sur des assists de Wullaert. La Hongrie avait pourtant ouvert le score.

La Belgique a largement remporté cette double confrontation. Le score cumulé est en effet de 10-2.

Qualified for League A of the #UWNL and an important first step towards #WEURO25 💯 #FLAMETIME pic.twitter.com/CL7FRo8CGn