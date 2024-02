Le Standard donne des nouvelles de Zinho Vanheusden

Deux jours après la sortie sur blessure de Zinho Vanheusden à l'Union, le Standard a officiellement communiqué. Seul point d'interrogation : l'indisponibilité du joueur.

Dimanche soir, Zinho Vanheusden était victime d'un contact sur le terrain de l'Union Saint-Gilloise qui l'avait laissé au sol pendant plusieurs minutes.

Dans la foulée, les secouristes l'avaient évacué sur civière afin de le transporter à l'hôpital.

Ce mardi, le Standard a officiellement communiqué sur l'état de santé de son capitaine et évoque sa blessure.

"Notre capitaine va mieux et a pu quitter l’hôpital Erasme lundi soir. Les examens médicaux réalisés confirment la contusion lombaire", a écrit le club dans un communiqué.

"D'autres examens et avis plus spécialisés auront lieu à partir de ce mercredi pour exclure tout autre problème et confirmer les conclusions de l’hôpital."

Le Standard précise néanmoins que la durée de l'indisponibilité du joueur n'était pas encore connue.

"Nous souhaitons à Zinho un bon rétablissement", a conclu le club dans son communiqué.