Le supersub d'Anderlecht envoie un message clair : "Je ne suis pas encore à mon meilleur niveau !"

Le RSC Anderlecht s'est imposé en toute fin de match face au Club de Bruges ce dimanche. Les Mauves peuvent de nouveau remercier Luis Vazquez, qui a égalisé sur un coup de tête après son entrée au jeu.

Pour Vazquez, c'est déjà le 4e but en 5 matchs. Pour la 4e fois d'affilée, il a marqué en montant au jeu. Une stat impressionnante pour l'Argentin, qui ne cesse de monter en puissance après des débuts un peu plus compliqués en Belgique.

"Il était logique d’avoir besoin d’un temps d’adaptation", a déclaré Vazquez en après-match - selon Sudinfo. "Je découvrais un nouveau club, un nouveau pays, de nouvelles habitudes, de nouvelles langues… Mais je me sens de mieux en mieux dans ma peau, grâce notamment à l’aide de tout le groupe."

Le RSCA peut donc compter sur une arme offensive très efficace en cette fin de saison. La course au titre promet d'être encore plus folle. "Je m’entraîne tous les jours pour vivre de tels moments et marquer des goals dès que j’ai la chance de disputer quelques minutes", a continué Vazquez. "Je ne suis pas encore à 100 %. Je dois encore m’améliorer et bosser pour atteindre mon meilleur niveau."