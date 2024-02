Nicolas Frutos sous le charme d'un compatriote à Anderlecht : "Il peut faire mieux que moi"

Le RSC Anderlecht s'est imposé dans un Topper crucial ce dimanche face au Club de Bruges. Monté au jeu, l'attaquant argentin Luis Vazquez a marqué le but de l'égalisation.

Nicolas Frutos a récemment accordé une interview à Sudinfo. L'ancien attaquant d'Anderlecht s'est montré très élogieux envers Luis Vazquez, qui marque comme il respire en 2024 malgré un temps de jeu réduit (4 buts sur les derniers matchs).

Pourtant, tout n'était pas gagné. Vazquez, qui a coûté près de 5 millions d'euros au RSCA, a connu de grosses difficultés d'adaptation. "Dès qu’il est arrivé à Anderlecht, j’ai pris de ses nouvelles pour être certain qu’il se sente bien en Belgique. Je me souvenais trop bien des difficultés qu’on peut rencontrer et ressentir quand on débarque pour la première fois en Europe en provenance d’Argentine", a commencé Frutos.

Nicolas Frutos très élogieux envers Luis Vazquez (Anderlecht)

"J’ai eu peur qu’il ne supporte pas bien la pression pesant sur ses épaules. Avoir coûté près de 5 millions mais être d’office le remplaçant de l’incontournable Kasper Dolberg était tout sauf évident à gérer pour un joueur de 22 ans débarquant à Bruxelles en ne parlant même pas anglais. Lors de ses premières apparitions, il était tellement stressé qu’il ne parvenait même pas à contrôler un ballon tout en courant dans tous les sens."

Depuis, Vazquez s'est bien intégré et se montre performant à des moments importants. "Réussir à le faire à chaque montée au jeu est exceptionnel. C’est là que se situe la réelle performance de Luis. Il arrive à rester motivé en toutes circonstances et sa mentalité semble irréprochable. Ce n’est pas un hasard si tout le groupe est clairement derrière lui", a continué Frutos, qui croit grandement en les qualités de Vazquez. "Peut-il faire aussi bien que moi à Anderlecht ? Bien sûr que oui, et peut-être mieux !"