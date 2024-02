Cet ancien joueur d'Anderlecht grandit au sommet européen: "L'année avec Kompany a été très importante pour moi"

L'attaquant de Bologne, Joshua Zirkzee, a accordé une longue interview au média néerlandais 'AD'. Il est notamment revenu sur son passage au Sporting d'Anderlecht, sous les ordres de Vincent Kompany.

Joshua Zirkzee est un international espoir néerlandais, mais il peut aussi choisir le Nigéria, le pays de sa mère. "Le Nigeria n'est pas un pays que l'on choisit simplement parce que l'on ne peut pas jouer pour son pays d'origine. Et puis, la concurrence en attaque est aussi forte qu'aux Pays-Bas" lance-t-il lors de l'entretien réservé à 'AD', aux Pays-Bas.

"Le Nigeria compte Boniface de Leverkusen, Osimhen de Naples et de nombreux autres attaquants puissants. La vérité est que je n'ai jamais pensé : 'Si les Pays-Bas ne viennent pas, je choisirai le Nigeria.' Mon rêve a toujours été l'équipe nationale néerlandaise et le Championnat d'Europe n'est pas nécessairement la dernière possibilité. Si je ne suis pas appelé, je regarderai plus loin."

Apprendre de Kompany a été essentiel pour Joshua Zirkzee

Zirkzee a été prêté par le Bayern Munich, ces dernières années, et s'est développé grâce à ces prêts. "Maintenant, je veux avoir le ballon quand je joue, je veux créer quelque chose. Quand les choses ne vont pas bien, je veux les résoudre rapidement."

"Pendant mon séjour au Bayern, je n'étais pas ce joueur, j'étais plus timide. Peut-être que j'aurais dû croire davantage en moi. Au Bayern, j'avais une mentalité différente de celle de Bologne. Je ne sais pas comment l'expliquer, j'étais très jeune."

Après Parme, la Belgique est apparue sur le radar de l'attaquant de 22 ans. "À cette époque, j'allais à Anderlecht avec Vincent Kompany, un entraîneur qui m'a beaucoup appris. Cette année avec lui a été très importante pour ma croissance. Maintenant, les choses vont vraiment dans la bonne direction à Bologne."