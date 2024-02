Enfin la confirmation pour un talent d'Anderlecht ? "On n'imaginait pas que cela prendrait deux ans"

Nilson Angulo a été le héros de tout un Topper pour le Sporting d'Anderlecht. Il a inscrit son premier but avec l'équipe première.

Face au Club Bruges dimanche, Nilson Angulo a fait vibrer tous les supporters du Sporting d'Anderlecht dans les derniers instants d'un Topper sous haute tension et qui a basculé en l'espace de quelques minutes.

Dans le temps additionnel, le jeune ailier de 20 ans s'est imposé comme le grand sauveur des Mauves en plantant le but de la victoire alors qu'il était sur le terrain depuis quelques secondes.

S'il s'agit d'un changement littéralement gagnant pour Brian Riemer, c'est aussi et surtout une libération pour Angulo qui a marqué son premier but avec l'équipe première d'Anderlecht.

Angulo a eu "le mal du pays"

"Tout le pays prie pour que Nilson soit enfin lancé. Honnêtement, on n’imaginait pas que cela prendrait deux ans avant qu’il ne marque son premier but à Anderlecht", a confié Jorge Callejas, formateur équatorien, dans un entretien accordé à la Dernière Heure.

Ce dernier explique d'ailleurs la raison pour laquelle Angulo a mis du temps à s'acclimater : "Il est arrivé en Belgique à 18 ans sans connaître personne et ne parlant qu’espagnol. Il a eu le mal du pays rapidement. Dans ces conditions, c’est difficile d’être performant. Nilson a besoin de confiance pour être à son meilleur niveau."

Et performant, il l'est avec les RSCA Futures puisqu'en 14 rencontres de Challenger Pro League, il a inscrit cinq buts et délivré une passe décisive. Reste à voir si Brian Riemer comptera désormais un peu plus sur lui.