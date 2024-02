Le Standard aurait-il son facteur X pour la fin de saison : "Il a déjà montré plus que Sowah ou Djenepo"

Le Standard va vivre une fin de saison difficile avec une bataille pour éviter les Playdowns. Mais leur duo en pointe de l'attaque sera-t-il salvateur ?

A trois points de la zone rouge et avec encore trois matchs à jouer dans cette phase classique, la fin de saison du Standard s'annonce plus chaude que jamais et il ne faudra certainement pas se louper du côté des pensionnaires de Sclessin.

Et si le salut du club venait du nouveau duo formé par Wilfried Kanga et Kelvin Yeboah qu'a voulu lancer Ivan Leko face à l'Union Saint-Gilloise ? Sans succès malheureusement pour les Rouches mais prometteur pour cette fin de saison à suspense.

Dans un entretien accordé à la Dernière Heure, Ali Lukunku se veut optimiste mais émet une petite réserve : "Sur papier, ils sont tout à fait complémentaires mais leur association est née trop tardivement".

"Yeboah a déjà montré plus que Sowah ou Djenepo"

L'ancien attaquant du Standard rappelle que Kanga est là depuis le début de la saison et a souvent joué "un rôle ingrat seul devant" en plus de revenir d'une blessure alors que Yeboah vient à peine d'arriver dans l'équipe et qu'il trouve encore ses marques.

"Sa capacité d’élimination et sa motricité manquaient au Standard. Il a déjà montré davantage que Sowah ou Djenepo", a ajoué Lukunku à propos de l'attaquant prêté, avec option d'achat, par le Genoa.

Ils auront trois matchs pour (se) prouver ce qu'ils valent cela va commencer samedi avec la réception de La Gantoise dans l'antre liégeoise avant la semaine suivante un déplacement à Genk et enfin la réception d'Eupen pour clôturer la phase classique.

Pour Lukunku, il est évident qu'Ivan Leko doit tester la paire en pointe face aux Buffalos : "Contrairement à ce que certains pensent, je ne crois pas que le Standard doit jouer pour ne pas perdre afin d’assurer sa place en playoffs. Si tu joues pour un point, tu le prends rarement. Le Standard reste un club qui doit toujours jouer pour gagner, surtout à Sclessin".