Sur une autre planète, Kévin De Bruyne dépasse déjà les meilleurs du Monde... avec 20 matchs de moins

Auteur d'un quadruplé de passes décisives sur la pelouse de Luton, mardi, Kévin De Bruyne fait déjà partie des cinq meilleurs passeurs européens, toutes compétitions confondues. Il a disputé une vingtaine de matchs de moins que ses concurrents.

De retour de blessure et déjà stratosphérique, Kévin De Bruyne dégoûte tous ses adversaires en Angleterre. Auteur de quatre passes décisives en FA Cup sur la pelouse de Luton, mardi, le Diable Rouge est au sommet de son art.

Autant d'assists dans un seul et unique match, c'est un record dans la carrière du milieu offensif, qui n'a pas été gêné par les petites douleurs qui avaient contrait Pep Guardiola de se passer de lui contre Brentford, le week-end dernier.

De Bruyne déjà au niveau des plus grands, avec vingt matchs de moins

Avec deux buts et douze passes décisives en autant de rencontres, De Bruyne est sur une autre planète. Il est d'ailleurs entré, hier soir, dans le top 5 des meilleurs passeurs toutes compétitions confondues, cette saison, dans les cinq grands championnats européens.

Le joueur de 32 ans ne compte plus que cinq longueurs de retard sur Florian Wirtz, du Bayer Leverkusen, qui a disputé... 19 matchs de plus. Ses trois autres poursuivants comptent plus de vingt matchs de plus. Stratosphérique.