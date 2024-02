La fin de Ronny Deila au Club Bruges : "Si mes joueurs n'ont plus l'envie..."

Il y avait des enjeux des deux côtés ce mercredi soir au stade Joseph Marien. Pour Ronny Deila, il s'agissait peut-être du match de la dernière chance pour un trophée.

Le Club Bruges a pris une nouvelle leçon de réalisme mardi soir. Face à une Union en pleine confiance, les Brugeois ont cédé en fin de match. Et si on pointait souvent le RWDM pour cette habitude d'encaisser en fin de match, on pourrait croire que cela se propage tel un virus.

En quatre jours, le Club a essuyé deux défaites avec des buts tombés dans le temps additionnel. Une première fois par Nilson Angulo (lors du Topper) et ici sur une tête de Ross Sykes (le score était déjà de 1-0 mais ce but a acté l'élimination).

Deila ne pense pas que sa place soit en danger

"C'est vraiment frustrant et triste de ne pas s'être qualifié mais on doit montrer de la force de caractère et rebondir dimanche", a analysé dans un premier temps Ronny Deila en conférence de presse.

Sur un siège éjectable selon les médias du Nord du pays alors que le club se rapproche de plus en plus de la crise et que les trophées, eux, s'éloignent, l'entraîneur norvégien a évidemment été confronté à la question concernant son poste.

Pour Deila, "tout est possible"

"Si à un moment mes joueurs n'ont plus l'envie, ne travaillent plus et que les autres équipes deviennent bien meilleures que nous, je dirai que ça ne va plus mais ce n'est pas ce qu'il se passe en ce moment", a commenté Deila.

"Je continue de croire en mon équipe. J'ai déjà vécu des situations comme celle-là, d'autres entraîneurs aussi. Nous devons rester soudés et travailler ensemble. Tout est possible."