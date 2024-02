Ronny Deila critiqué pour ses choix face à l'Union : "Ça n'a rien arrangé !"

C'est la crise au Club de Bruges. Les Blauw en Zwart ont été éliminés de la Coupe de Belgique ce mercredi par l'Union. Le coach Ronny Deila est pointé du doigt.

"Les choses sont un peu contre le Club, mais la mentalité de l'Union n'est pas la même en ce moment. Ils jouent également à un rythme beaucoup plus lent", a analysé Lorenzo Staelens pour Sporza. "D'une certaine manière, c'est la responsabilité de l'entraîneur."

Staelens, ancien joueur du Club de Bruges, considère que Ronny Deila a une part de responsabilité dans la situation actuelle. Notamment en faisant jouer Ordonez en défense. Ce qui n'a pas porté ses fruits.

"(Ordonez en défense), cela a-t-il amélioré les choses ? Je ne le pense pas. Mais il ne peut pas non plus changer les choses tout seul. Le club doit s'assurer de ne plus encaisser de buts en fin de match."