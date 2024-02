Un ancien chouchou du public d'Anderlecht évoque un retour en Belgique

Sofiane Hanni évolue actuellement en D2 qatarie, à son grand déplaisir. L'ancien capitaine d'Anderlecht n'exclut pas un retour au sein de notre championnat.

Mais que fait Sofiane Hanni (33 ans) en D2 qatarie ? Le meneur de jeu algérien a été envoyé à l'échelon inférieur en septembre dernier par Al-Ahli, où il évoluait depuis 2022, en raison d'une décision de la ligue. Comme il l'a expliqué dans une interview accordée à La Dernière Heure, Al-Ahli aurait été... forcé par la ligue qatarie de transférer Julian Draxler. La limitation de joueurs étrangers a ensuite poussé Hanni vers la sortie.

"Ca ne faisait pas partie de mes plans de me retrouver en D2, mais ce n'est pas la faute de Draxler", relativise Hanni, qui espère tout de même n'y faire qu'un bref passage. "J'ai deux ans de contrat ici. J'irai jusqu'à 35 ans quoi qu'il arrive, mais j'en veux davantage", assure l'ancien capitaine du RSC Anderlecht. Et si possible, revenir en Belgique est dans un coin de sa tête.

"J'aimerais terminer en Belgique, même si ce n'est que pour une saison. Et bien sûr, l'idéal serait dans l'un de mes deux anciens clubs", conclut Sofiane Hanni, qui précise qu'il avait une "connexion incroyable" avec le public du KV Malines. À son âge avancé, il serait plus plausible que l'Algérien revienne à Malines s'il rejoue un jour en Jupiler Pro League. Mais une chose est sûre, s'il refoule un jour la pelouse du Lotto Park même sous le maillot malinois, il aura droit à une belle ovation.