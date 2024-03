Alexander Blessin, l'homme de la situation pour l'Union ? "Humainement, c'est une personne incroyable"

L'entraîneur de l'Union Saint-Gilloise est en train de signer des résultats plus que parfaits avec son équipe. Arrivera-t-il à les mener jusqu'au titre ?

Difficile de croire que la joie est retombée du côté de Saint-Gilles depuis la qualification pour la Coupe de Belgique après avoir éliminé le Club Bruges au terme d'un match palpitant (2-0). Si les deux équipes sont arrivées avec le couteau entre les dents, c'est surtout l'Union qui n'a rien lâché en maintenant une pression constante et payante sur son adversaire.

"On est rentré avec une mentalité gonflée à bloc, on monte sur le terrain et on est 11 à courir comme des chiens pour se battre sur tous les ballons. Ca ne peut que payer durant le match, on n'a pas baissé la tête et après le premier but, les supporters ont explosé et ça nous a donné encore plus d'envie", a confié Cameron Puertas après la rencontre.

"A l'Union, on peut compter sur tout le monde"

Le deuxième but, lui, est tombé dans les derniers instants de la rencontre alors que la tension était à son paroxysme. Après avoir réussi à acculer les Brugeois dans leur moitié de terrain, les Unionistes ont montré une force mentale à toute épreuve pour décrocher la qualification.

"C'est un symbole pour moi de marquer ce dernier but (il a donné l'assist, NDLR) et surtout c'est Ross (Sykes) qui marque alors qu'il est monté au jeu après la blessure de Mac Allister. C'est la preuve, encore aujourd'hui, qu'à l'Union, on peut compter sur tous les joueurs", a ajouté le milieu de terrain.

Blessin a accordé sa confiance à Puertas

Un peu plus émotif, Puertas a expliqué que cette qualification était aussi une revanche : "Je remercie toutes les personnes qui m'ont soutenu. Aujourd'hui, je crois que j'ai prouvé quelque chose aux personnes qui ne croyaient pas en moi. Il y a encore de belles choses qui nous attendent. On ne calculera pas, on joue encore sur tous les tableaux".

Il a également eu des mots très forts à l'égard de son entraîneur Alexander Blessin : "Quand il est arrivé, il m'a directement donné cette confiance et je ne peux que le remercier en étant à fond sur le terrain et en faisant ce qu'il me demande. Humainement, c'est une personne incroyable".