Brian Riemer ne décolère pas et pointe Genk du doigt : "Et si cela arrivait en finale de la Coupe ?"

Au même moment où Brian Riemer donnait sa conférence de presse, la CBAS se réunissait pour discuter de l'issue du match entre Anderlecht et Genk. Le coach du RSCA ne s'est pas privé de donner son avis sur la question.

Le Danois a peu de compréhension sur le fait qu'on continue de parler de cette affaire. "Je ne pense pas que ce match sera rejoué. Je lis la presse anglaise et mon entraîneur de gardiens suit la presse allemande. Je peux vous assurer que chaque pays est choqué que nous en soyons arrivés là", a déclaré Riemer.

Riemer a continué et a également pointé du doigt le comportement de Genk, qui souhaite aller jusqu'au bout de cette histoire. "Partout, on dit qu'il n'est pas possible de rejouer un match. L'UEFA et la FIFA ont également été indirectement clairs dans leur communication. Le département des arbitres a été très clair. Je suis vraiment surpris que nous en parlions encore."

Et si cela arrive en finale de la coupe ?

"J'espère vraiment que cela n'arrivera pas", a continué Brian Riemer. "Que ferions-nous si cela se produit lors de la dernière journée des playoffs ? Ou en finale de la coupe ? Sommes-nous sûrs de pouvoir célébrer ?"

"Une nouvelle date pour la finale de la coupe sera-t-elle prévue dans ce cas ? Je ne pense pas que les personnes ayant lancé cette idée aient réfléchi aux conséquences. En tout cas, j'espère que le bon sens prévaudra."