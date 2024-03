Les résultats de l'IRM sont tombés pour Zinho Vanheusden !

Les nouvelles sont tombées pour Zinho Vanheusden, qui a passé son IRM cet après-midi. Le défenseur central du Standard ne souffre d'aucun problème majeur, mais manquera tout de même plusieurs semaines de compétition.

Au Standard, tous les yeux étaient rivés sur le résultat de l'IRM que Zinho Vanheusden a passée ce vendredi, après sa blessure encourue sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise.

On savait déjà que le capitaine du Standard ne souffrait d'aucune fracture et d'une hernie, mais les nouveaux examens réalisés et le spécialiste du dos consulté par le joueur de 24 ans devaient venir apporter une réponse définitive.

Rien de grave pour Zinho Vanheusden, qui manquera quand-même plusieurs semaines

Celle-ci est tombée, ce vendredi soir. La grosse douleur dans le dos de Zinho Vanheudsen est causée par de très gros bleus et par son hernie, informent nos confrères du Nieuwsblad.

Pas de grosse blessure, donc, pour Vanheusden, qui manquera tout de même plusieurs semaines de compétition. "Oui, il sera normalement de retour avant la fin du championnat" lançait Leko en conférence de presse, confirmant que le natif d'Hasselt devrait bien jouer son 100e match avec les Rouches, cette saison, lui qui est pour le moment bloqué à 99.