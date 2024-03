Après El Khannouss, le Maroc frappe encore très fort et convainc une star de rejoindre les Lions de l'Atlas

Le Maroc n'est plus un petit poucet à l'échelle mondiale. Quatrième de la dernière Coupe du Monde, l'équipe de Walid Regragui veut maintenant convaincre les meilleurs joueurs d'opter pour les Lions de l'Atlas.

Avant la Coupe du Monde 2022, le Maroc frappait fort : Walid Regragui sélectionnait deux de nos jeunes talents belges, Anass Zaroury et Bilal El Khannouss, et les convainquait d'opter pour les Lions de l'Atlas. Si Zaroury vit depuis une saison 2023-2024 compliquée avec Burnley, El Khannouss a confirmé avec Genk. Le métronome de Genk devrait décrocher un transfert prestigieux l'été prochain, et aurait probablement reçu les honneurs d'une sélection avec la Belgique s'il était resté disponible pour Domenico Tedesco.

Autant dire qu'après une 4e place historique à la Coupe du Monde, le Maroc n'a pas perdu en attractivité. Même une CAN complètement ratée n'y change rien : les Lions de l'Atlas veulent continuer à attirer les plus grands talents et à se développer. Dans cette optique, le quotidien espagnol AS annonce que la fédération marocaine aurait réussi à convaincre Brahim Diaz (24 ans), milieu offensif du Real Madrid.

Brahim Diaz choisit le Maroc

Après deux années en prêt très convaincantes à l'AC Milan, Diaz semble enfin lancé au Real où il a disputé 30 matchs (8 buts) toutes compétitions confondues cette saison. De quoi décrocher une présélection par Luis de la Fuente pour la prochaine trêve internationale. L'Hispano-Marocain natif de Malaga a déjà porté les couleurs de l'Espagne, en 2021, à une seule reprise (un but) ; les nouvelles règles de la FIFA concernant le changement de nationalité sportive lui permettent donc de changer d'équipe nationale s'il le souhaite, car il avait moins de 21 ans et que trois ans se sont écoulés.

Depuis longtemps tiraillé entre les deux équipes, Brahim Diaz aurait désormais fait son choix. Convaincu à la fois par le projet marocain et par les marques de respect de la fédération marocaine, le Madrilène devrait porter les couleurs des Lions de l'Atlas. Un sacré coéquipier pour Bilal El Khannouss et les autres.