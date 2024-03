Catastrophe pour Philippe Clément et Nicolas Raskin dans la course au titre !

Les Glasgow Rangers avaient réussi un bel exploit : celui de reprendre la tête du championnat d'Ecosse. Ils pourraient bien la perdre.

Après avoir effectué une belle remontée au classement, les Rangers de Glasgow ont repris la tête du championnat d'Ecosse, 2 points devant le Celtic Glasgow. Mais l'équipe de Philippe Clément pourrait désormais se retrouver deuxième : ce samedi, les Rangers se sont inclinés à la surprise générale contre Motherwell, à domicile.

Face à ce club du ventre mou, Clément et ses troupes ont été menés dès la 9e minute, et ont dû attendre l'heure de jeu pour égaliser sur penalty. Puis, encore une fois contre le cours du jeu, Motherwell a inscrit un second but à la 75e, prenant les trois points.

Le Celtic, qui se déplace à Hearts of Midlothian ce dimanche, peut donc en profiter pour reprendre la tête du classement d'une courte tête en cas de victoire.