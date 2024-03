Enfin la fin du calvaire pour Karel Geraerts et Schalke 04 ?

En grande difficulté, Schalke 04 s'est offert une belle performance ce vendredi. Les hommes de Karel Geraerts ont battu Sankt Pauli, solide leader de 2.Bundesliga, et sortent de la zone rouge.

La saison de Karel Geraerts à Schalke 04 est jusqu'ici très compliquée, mais c'était malheureusement prévisible. À son arrivée, le géant de la Ruhr, relégué en 2.Bundesliga, était en effet 16e sur 18 et plus concerné par le maintien que par un retour dans l'élite allemande. Les résultats sont depuis en dents de scie, et la défaite à Magdebourg (3-0) la semaine passée laissait augurer du pire.

Le public de Schalke 04 avait en effet fini par huer ses joueurs (lire ici), et le club se rapprochait de nouveau de la zone rouge. Mais les Konigsblauen ont relevé la tête de la meilleure des manières. Ce vendredi, Schalke s'est en effet offert le scalp du leader, Sankt Pauli. "Nous savions que nous affrontions une très bonne équipe, qui sera au sommet en fin de saison", déclare Karel Geraerts sur le site officiel de S04.

"Mais sur l'ensemble des 97 minutes, nous méritons cette victoire. J'ai demandé à l'équipe de presser haut, c'était absolument nécessaire pour l'emporter. Je suis très fier de mon équipe après une semaine aussi intense", conclut le coach belge. Schalke 04 est désormais 13e et se donne une bonne bouffée d'air.