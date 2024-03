Marco Ilaimaharitra l'avoue : "C'est rare quand ça m'arrive"

Le Sporting de Charleroi et son capitaine ont poussé un "ouf" de soulagement. Sur la pelouse de Westerlo, les Zèbres ont retrouvé le chemin de la victoire en déplacement, pour la première fois depuis 11 mois.. et au bon moment.

Lors du coup de sifflet final en Campine, tout le monde avait le sourire du côté des Zèbres. Peu importe les moments compliqués, les occasions concédées, les doutes et le classement : le sourire était général, et tout le monde en avait besoin, à commencer par Ilaimaharitra:

"C'est très gratifiant de venir ici et de gagner en déplacement. Contre un concurrent direct, c'est encore plus agréable. Nous aurions dû finir ce match plus tôt, c'est typique de notre saison : nous avons laissé le suspense jusqu'à la fin. Ils ont eu le ballon plus souvent, nous avons dû être efficaces. Malheureusement, nous n'avons pas pu marquer davantage. J'ai tout donné, c'est rare que je finisse avec des crampes. Maintenant, il y a deux autres finales à venir".

Mais attention, les résultats de ce week-end peuvent tout de même être en défaveur des Zèbres et cette victoire pourrait avoir moins d'impact que prévu. Et jouer le Cercle et La Gantoise, deux équipes qui devront l'emporter pour disputer le Top 6, ce ne sera pas une promenade de santé. Rien n'est encore gagné, mais heureusement : tout n'est pas perdu.