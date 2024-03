Deux Danois supplémentaires à l'entraînement d'Anderlecht

Morten Olsen et Kasper Hjulmand ont rendu une visite de courtoisie à Anderlecht. Vu le nombre de Danois présents, les deux hommes regardent attentivement les résultats du Sporting.

L'un a failli y débarquer comme entraîneur il y a cinq ans, l'autre y a joué pendant six ans (une Coupe de l'UEFA et trois titres décrochés dans les années '80) : Kasper Hjulmand et Morten Olsen se sont rendus à l'entraînement d'Anderlecht, guidés par leurs compatriotes Jesper Fredberg et Brian Riemer.

Aujourd'hui sélectionneur du Danemark, Hjulmand est forcément attentif aux performances d'Anderlecht et de ses cinq joueurs danois. L'entraîneur de 51 ans a été particulièrement impressionné par la résurrection de Kasper Dolberg, qui restait sur une saison très compliquée, à Séville puis Hoffenheim : "Il s'est retrouvé à Anderlecht. Ceux qui ne connaissent pas Kasper peuvent rapidement se faire une fausse idée de lui. Il semble parfois un peu distrait, mais il est extrêmement motivé" déclare-t-il au journal Le Soir.

Avant de poursuivre : "C'est un gagnant absolu et quelqu'un de très ambitieux. A Anderlecht, on sait comment est Kasper et c'est pour cela qu'il évolue à ce niveau. Dans les années à venir, il devrait à nouveau être en mesure de franchir le pas vers un championnat majeur". L'attaquant de 26 ans est sous contrat jusqu'en 2026 au Sporting.