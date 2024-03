Anderlecht a plus souffert que prévu contre Eupen : "J'aime ce genre de matchs"

Brian Riemer est sorti du vestiaire pour la conférence de presse avec un double sentiment. Heureux des trois points acquis face à Eupen, mais pas satisfait du comportement de son équipe en possession.

Le match de dimanche contre le Club de Bruges jouait encore dans l'esprit de Riemer. "Nous sortons d'une semaine fantastique, l'ambiance était optimale", a déclaré Riemer. "Mais pour le match contre Eupen, il a fallu changer complètement de mentalité. Pourtant, personne n'aurait pu dire quoi que ce soit si nous menions 2-0 ou 3-0 à la mi-temps.

Mais les Mauves ont oublié de se mettre à l'abri : "Alors, on devient nerveux et on concède des occasions". Anderlecht a joué un football beaucoup trop stérile, trop stéréotypé. "Je regrettais de ne pas voir des joueurs vouloir se montrer. D'aller de l'avant, de tenter un tir... Je n'ai pas vu cela. Cependant, il y a des points positifs : Gattoni a montré que nous pouvons compter sur lui, Théo Leoni a pu accumuler des minutes et nous avons vu le retour de Delaney".

La semaine dernière, j'étais un génie avec mes changements...

Mais Brian Riemer sait qu'il ne pourra pas s'en sortir à chaque fois avec ce type de football. "Aujourd'hui, nous avons en effet reçu un petit avertissement et nous devons en tenir compte. Nous aurions pu faire beaucoup plus avec le ballon. Avoir la possession pour la possession, cela ne sert à rien. Il n'y a aucune valeur. Vous devez créer des opportunités".

Le Danois veut retenir les leçons de cette rencontre : "En fait, j'aime ce genre de match. Si l'on fait 2-0, il nous reste une heure pour applaudir les joueurs. Ce genre de scénario m'apprend plus de choses. Il y a une forte mentalité de vainqueur dans ce groupe. Je suis fier d'eux. Ils veulent bien jouer mais aussi défendre en groupe".

Peut-être que faire des changements plus tôt aurait tout de même été une solution pour connaître une fin de match plus sereine. "(rires) La semaine dernière, j'ai eu de la chance avec mes remplacements et j'étais un génie, un héros ! Cette fois, je suis critiqué pour ça. C'est comme ça dans le football. Dans les 40 matchs de championnat, il y en a forcément où vous jouez moins bien, et il faut les gagner malgré tout".