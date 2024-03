Le carton du weekend nous vient de Nationale 1, la RAAL et l'Olympic enchaînent

La RAAL est plus que jamais en tête de Nationale 1. Les Loups ont profité du nouveau faux pas de Lokeren.

La série continue pour la RAAL ! Face à Virton, les hommes de Frédéric Taquin se sont offert une dixième victoire consécutive (3-0). A la mi-temps, le score était toujours vierge. Il a fallu un penalty converti par Maxime Pau pour débloquer la partie en début de deuxième acte.

Le plus dur était fait : quelques minutes plus tard, Pau y allait de son doublé, d'une magnifique frappe. Dans les dernières minutes, Owen Maes donnait au score ses allures définitives. Une victoire importante car Lokeren s'est pris les pieds dans le tapis à Hoogstraten (1-1). Les Loups prennent quatre points d'avance sur leur dauphin.

L'Olympic Charleroi a également le vent en poupe. Onzièmes il y a quelques semaines après un mauvais début d'année 2024, les Dogues sont septièmes après leur victoire 2-1 contre les U23 d'OHL. Tout était dit à la demi-heure, avec des buts signés Lucas Walbrecq et Simon Paulet, et ce malgré la réduction du score louvaniste en deuxième mi-temps. On signalera également la correction 8-0 (!) infligée par Dessel Sport à Cappellen.