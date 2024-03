Poussé dans les bras de "l'ennemi", Noah Sadiki ne voit pas Anderlecht comme le plus grand rival de l'Union

Noah Sadiki s'épanouit de l'autre côté de Bruxelles. L'ancien produit de Neerpede peut désormais voir venir un duel entre l'Union Saint-Gilloise et son ancien club, mais n'y accorde pas trop d'importance...

On ne s'attendait pas forcément, quand il a signé à l'Union Saint-Gilloise l'été passé, que Noah Sadiki (19 ans) y devienne si important dès sa première saison. Mais avec 39 matchs déjà disputés cette saison et un poste de titulaire assez régulier, l'ancien d'Anderlecht prend une belle ampleur. Et il va désormais pouvoir vivre un véritable mano-a-mano entre l'USG et le RSCA en Playoffs...

"Je vois Anderlecht comme n'importe quelle autre équipe du championnat", assure cependant Sadiki après OHL-Union. "Bien sûr, on regarde ce que nos concurrents font, mais ça ne veut pas dire que j'espère qu'Anderlecht perde". Même si toute perte de points du RSCA est évidemment une bonne nouvelle pour l'Union, qui est cependant déjà assurée de finir la saison régulière en tête.

"Anderlecht fait ce qu'il a à faire, c'est tout. Mais à mes yeux, notre plus grand adversaire, c'est nous-mêmes", lance Sadiki. "Si nous ne nous donnons pas à 100% dans cette course au titre, on risque de le payer cher". Un message ferme envoyé à tous les supporters et tous ses coéquipiers !