Anderlecht en route pour le titre ? "Je ne peux pas dire maintenant que nous n'y croyons pas"

Anderlecht est la seule équipe qui arrive à coller l'Union Saint-Gilloise. Depuis octobre, les Mauves n'ont plus perdu. De quoi amener des ambitions de titre ?

Jusqu'à présent, Brian Riemer a maintenu ses distances avec les discussions relatives au titre. Pendant toute la saison, il parlait de qualification pour le top six. Mais maintenant que c'est déjà fait depuis un certain temps, il ne peut pas faire autrement que de viser plus haut et donc le sacre.

Le retard sur l'Union est de huit points. S'ils peuvent le maintenir ainsi, cela se réduirait à quatre avec la réduction des points à l'arrivée des Champions Playoffs. Un retard qui pourrait être facilement comblé en dix rencontres. "Oui, je ne peux pas m'asseoir ici maintenant et prétendre que nous ne croyons pas au titre", a lancé Riemer avec un sourire après la victoire face à Eupen.

"Notre destin entre nos mains"

"Bien sûr que nous y croyons, sinon nous ferions mieux de ne pas commencer les Playoffs. Avec quatre points de retard, nous ne sommes certainement pas hors course, car nous avons notre destin entre nos mains avec deux confrontations directes contre l'Union."

Cette saison a prouvé que tout le monde peut battre tout le monde. "Je ne pense pas qu'une équipe va gagner dix fois. Chacun va prendre des points à l'autre."

Avec un six sur six contre le RWDM et Courtrai, Riemer veut mettre un peu plus de pression sur l'USG avant le début des Playoffs. "Nous devons nous assurer que l'écart avec nos poursuivants soit le plus grand possible et celui avec l'Union le plus petit possible."