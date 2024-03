"C'est le moment de la saison pour le Standard" : un retour inattendu à Sclessin, qui a fait plaisir à tout le monde

À l'occasion du 20e anniversaire du PHK 04, une playlist spéciale a été diffusée à Sclessin avant et pendant Standard - La Gantoise. Avec elle, un retour attendu par tous.

Le PHK 04 fête ses 20 ans. L'essentiel de la fête est prévu le 17 mars contre Eupen, à l'occasion de la dernière journée de la phase classique, mais le groupe d'animation occupant la T4 du Stade Maurice Dufrasne fêtait déjà son pré-anniversaire, ce samedi contre La Gantoise. Résultat, ce tifo ayant mis près de neuf mois à être confectionné.

À cette occasion, le club a diffusé une playlist spéciale, avant et pendant le match. Une compilation des musiques qui ont marqué le Standard et le PHK lors des vingt dernières années.

Parmi elle, un retour très attendu. Le célèbre "hey baby", lancé et repris par tout le stade à chaque but du Standard lors de la dernière décennie. Une musique qui avait pris une dimension tout autre dans le cœur des supporters après les deux titres, en 2007-2008 et 2008-2009.

Depuis, "hey baby" a été remplacé par "We are the best", musique sortie à l'occasion du deuxième sacre, et qui n'a pas la même saveur quand elle retentit dans Sclessin. Après l'égalisation de Wilfried Kanga, sur penalty, en toute fin de première période, les premières notes de l'adaptation de DJ Ötzi à la version originale de Bruce Channel sortie en 1964 ont été accompagnées et chantées par tous, de même après les trois autres buts des Rouches.

Sur les réseaux sociaux, les réactions sont d'ailleurs unanimes. Tout le monde s'est réjoui du retour de "hey baby", et espère que ce sera encore le cas face aux Pandas, dans treize jours.

OH LE RETOUR DE « HEY BABY » 🥰🥰🥰 ça c’est le meilleur moment de la saison — Alex-is (@alreisor) March 2, 2024

On va bien dormir cette nuit 🥰#rscl https://t.co/rYDGT7kKPo — BasileRSCL (@BasileRSCL) March 2, 2024