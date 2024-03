"Je l'ai beaucoup critiqué par le passé" : un joueur du Standard enfin parti pour mettre tout le monde d'accord ?

Moussa Djenepo est en train de retrouver de la confiance au Standard. Le Malien peut-il contribuer à une belle fin de saison des Rouches ?

Et s'il avait suffi d'un but ? En réduisant le score sur la pelouse de l'Union Saint-Gilloise, Moussa Djenepo à réussit à faire ce qu'il tentait en vain depuis le début de saison : être décisif. Sans le moindre but ou le moindre assist depuis le début du championnat avant le match au Parc Duden, Djenepo ne reniait pas son côté dribbleur mais semblait avoir perdu la confiance acquise lors de son premier passage à Liège.

Samedi, c'est lui qui est à l'origine du penalty égalisateur face à La Gantoise. Percutant sur son flanc gauche, l'international malien a fait la différence avant de pousser Pieter Gerkens à la faute de main. Un coup du sort qui peut laisser penser que le vent a tourné après tant de choix malheureux dans le dernier geste.

Sur la RTBF, Clément Tainmont confirme que Djenepo n'est plus le même joueur : "Je l’ai beaucoup critiqué par le passé, le jugeant trop passif. Je trouve qu’il monte en puissance sur les trois dernières rencontres. Il est de plus en plus offensif, dynamique et parvient à apporter du danger". Un Moussa Djenepo à son niveau d'il y a quatre ans pourrait valoir beaucoup plus que les 3,5 millions d'euros déboursés par la direction pour le rapatrier.