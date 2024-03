Rupture des ligaments pour l'une des révélations de Pro League en 2024 ?

Tout va très bien pour le KV Malines, mais une mauvaise nouvelle se profile peut-être. Bill Antonio, l'une des révélations de ce début d'année, pourrait ne plus jouer cette saison.

Bill Antonio (21 ans) avait entamé la saison en D2 VV et empilait les buts avec le Jong Mechelen (5 buts en 13 matchs), au point d'intégrer le noyau A en fin d'année passée. Sous Besnik Hasi, le jeune zimbabwéen a totalement explosé en D1A également, avec trois buts en 8 matchs en 2024.

Mais malheureusement, Antonio est sorti blessé lors du match spectaculaire face au Cercle de Bruges, et les nouvelles ne seraient pas bonnes. La Gazet van Antwerpen annonce ce lundi soir que le KV Malines craint une rupture des ligaments croisés du genou. On en saura plus après les scanners additionnels qui seront passés ce mardi, mais les pronostics sont pessimistes.

En cas de rupture confirmée du ligament, ce serait entre 6 et 9 mois de revalidation qui attendraient le jeune attaquant, qui a prolongé récemment son contrat jusqu'en 2027.