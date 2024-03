Jour historique pour le football belge, et décisif dans la course aux PO1 ? Le CBAS tranche ce mardi pour Anderlecht-Genk

Alors que ce lundi, le RWDM et Bruges ont vu leur demande être déboutée, c'est bien ce mardi que sera prise la décision que tout le monde attend. Anderlecht-Genk sera-t-il rejoué ?

Le RWDM et le Club de Bruges souhaitaient tous deux rejouer leur match face au KV Malines, l'un pour une main non-sifflée de Geoffry Hairemans, l'autre pour un but annulé de Thiago sur un hors-jeu imaginaire. Deux erreurs d'arbitrage évidentes, mais pas liées à une erreur d'application des règles. Le CBAS a donc débouté les deux clubs ce lundi.

Mais la décision que tout le monde attend, elle sera prise ce mardi et concerne Anderlecht-Genk. Le match avait été gagné 2-1 par les Mauves le 23 décembre dernier. Mais lors d'un penalty tiré par le Racing Genk, l'arbitre aurait dû faire retirer le joueur genkois, un Anderlechtois étant rentré dans le rectangle. Genk avait alors réclamé de rejouer le match en raison d'une mauvaise application des règles.

Un match à rejouer qui peut tout changer

Le Conseil disciplinaire de l'Union Belge avait contredit le Département des arbitres en janvier dernier, décidant que la demande du Racing Genk était justifiée. Le RSC Anderlecht avait alors immédiatement fait appel devant le CBAS, qui rendra son verdict ce mardi. En théorie, ce n'est pas le dernier recours possible pour Anderlecht, mais une décision défavorable risque fort de signifier qu'il faudra se résoudre à rejouer ce match face aux Limbourgeois.

Une grande première dans l'histoire du football belge moderne, qui pourrait avoir des conséquences très importantes sur la course au top 6. Genk est en effet actuellement 6e à égalité de points avec le Cercle (5e) et La Gantoise (7e), et l'hypothèse de prendre un, voire trois points de plus changerait tout dans la dernière ligne droite...