La revanche de Zinho Gano : 8 buts en 12 matchs puis écarté, il est rappelé à la rescousse !

Buteur prolifique, Zinho Gano a été écarté du noyau A de Zulte Waregem depuis de longs mois maintenant. Mais le club flandrien s'est résolu à faire appel à ses services.

Ce n'est pas la première fois que Zinho Gano est écarté du groupe de Zulte Waregem. La saison passée déjà, le buteur de Guinée-Bissau avait passé deux mois à l'écart du noyau A en raison d'un conflit avec Mbaye Leye. Cette saison encore, Gano a été écarté du groupe de Vincent Euvrard : il n'a plus joué pour Zulte depuis le 25 novembre dernier.

Mais la saison de Zulte Waregem ne se passe pas comme prévu. L'Essevee n'a gagné qu'un seul de ses 5 derniers matchs, et la direction a donc tiré des conclusions de la situation. Afin de terminer la saison au mieux et encore aller chercher la montée, le conseil d'administration a décidé d'adjoindre Steven op't Roodt, coach mental, au staff d'Euvrard. Niels Leroy va quant à lui renforcer la cellule scouting, tandis que Tom Caluwé, directeur sportif, prend la porte.

Mais surtout, Zinho Gano et la direction se sont entretenus concernant une réintégration du buteur en équipe première. Gano a inscrit 8 buts en 12 matchs de Challenger Pro League et nul doute que ses qualités pourraient être précieuses dans la course à la montée.