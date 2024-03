Le Standard s'en est-il très bien sorti ? Alexandre Boucaut donne son avis

Le Standard était mené 0-1 quand Lucas Noubi a commis une faute qui aurait pu valoir un penalty à La Gantoise, et changer le cours du match. Alexandre Boucaut estime que les Rouches s'en tirent bien...

Présent sur le plateau de La Tribune pour analyser l'arbitrage du week-end, Alexandre Boucaut a donné son avis sur les phases de Standard - La Gantoise, à commencer par le carton rouge de Nurio Fortuna qu'il estime logique. "L'attaquant part seul au but, est assez proche du but et le défenseur le retient, c'est un rouge tout à fait logique", déclare l'ancien arbitre. Mais le problème, c'est que Lucas Noubi commet une faute comparable.

"Il n'y a pas moins faute de Noubi là que de Nurio auparavant. Je comprends la frustration gantoise. C'est comparable à une phase dans le passé entre Mechele et Cuypers", se rappelle Alexandre Boucaut. "Le problème, c'est que c'est trop léger pour que le VAR intervienne. C'est plutôt à l'arbitre de conserver sa cohérence. Et là, rouge d'un côté, rien de l'autre, c'est un peu incohérent, en effet".

Quant au penalty, il s'agit là aussi d'une phase sujette à interprétation : "Le défenseur augmente sa surface corporelle, c'est sifflable", estime Boucaut. "Je ne pense cependant pas que le VAR serait intervenu si l'arbitre n'avait rien sifflé". L'analyste arbitrage de la RTBF n'est toutefois pas du tout d'accord avec Hein Vanhaezebrouck, qui regrette que l'arbitre ait sifflé immédiatement plutôt que d'attendre l'avis du VAR.

"L'arbitre est là pour prendre des décisions et ses responsabilités, pas à chaque fois attendre quelques minutes pour entendre ce que le VAR en pense", rappelle Alexandre Boucaut.