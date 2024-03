Officiel : un des plus grands talents de la Zebra Academy lie son avenir au Sporting de Charleroi

Le Sporting de Charleroi a mis, depuis plusieurs années maintenant, l'accent sur la formation avec la Zebra Academy. Et le club carolo commence à en récolter les fruits.

Ugo Decerf, âgé de 15 ans et 10 mois, est un gardien de but de grand talent et il vient de signer son tout premier contrat semi-pro au Sporting de Charleroi. Alors qu'il n'est donc âgé que de 15 ans, il est surclassé en U18 et s'entraîne avec les U23.

Il a d'ailleurs été repris dans la sélection U23, qui dispute le championnat de Nationale 1. Véritable produit de la formation du Sporting de Charleroi, il a porté le maillot du club depuis la catégorie U8. Le voilà désormais prêt à passer un cap et rejoindre le noyau pro.

Alors que le Sporting de Charleroi doit encore valider sa présence en Jupiler Pro League pour la saison prochaine, cette signature est une vraie bouffée d'oxygène au Pays Noir.