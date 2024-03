Standard - Eupen, Anderlecht - Courtrai et d'autres matchs de la 30e journée de Pro League pourraient être déplacés

Toutes les rencontres à enjeu de la 30e journée de Pro League seront disputées le dimanche 17 mars. Les autres seront reprogrammées la veille.

Comme de coutume lors de la dernière journée de la phase classique, la Pro League avait prévu de faire évoluer toutes les équipes au même moment, le dimanche 17 mars à 18h30, pour éviter tout calcul, tout arrangement entre les clubs.

Toutefois, beaucoup disputeront cette 30e journée de Pro League pour "du beurre". Déjà assurés de prendre part à la course au titre, d'avoir sauvé leur peau ou de faire partie des play-downs, ils ne joueront pas en même temps que tous les autres, mais bien le samedi 16 mars à 18h15.

Le Standard et Anderlecht déplacés ?

Ce changement d'horaire pourrait concerner Standard - Eupen, si Louvain est battu à Bruges dimanche et sauve officiellement les Rouches, mais aussi Anderlecht - Courtrai et Louvain - Malines si le Kavé ne peut plus accéder aux Champions Play-Offs.

L'Union Saint-Gilloise, toujours en lice sur la scène européenne, se rendra à l'Antwerp le dimanche 17 mars à 13h, ce qui pourrait également être le cas du déplacement du Club de Bruges à Saint-Trond, si les Blauw & Zwart sont mathématiquement assurés d'être dans le top 6. Vous l'aurez compris, il faudra suivre attentivement le déroulement de la 29e journée pour connaître le calendrier de la 30e.