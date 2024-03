Cet hiver, un joueur du Standard était courtisé par des clubs étrangers

Le Standard commence à se sortir d'une position très délicate dans laquelle il était depuis le début de saison. Wilfried Kanga est l'un des joueurs qui a beaucoup aidé le club.

Auteur de huit buts et deux passes décisives depuis son arrivée au Standard et en 25 rencontres disputées, Wilfried Kanga aura été l'un des joueurs qui a aidé le club à redresser la barre.

Même si ce n'est pas la gloire du côté de Sclessin, on souffle quand même un peu alors que la qualification pour les Europe Playoffs est presque acquise. Cela signifie donc que les Rouches ne devraient pas assurer un potentiel maintien au sein de l'élite via les Playdowns (l'une des plus grosses peurs de cette saison).

Kanga, désormais appuyé par Kelvin Yeboah, a donc été un des artisans de cette légère remontée et il était encore buteur lors de la victoire face à La Gantoise puisqu'il a inscrit l'égalisation sur penalty avant la mi-temps.

Kanga intéresse d'autres clubs en Europe

Arrivé sous la forme d'un prêt en provenance du Hertha Berlin, le Franco-Ivoirien est un joueur du Standard jusqu'en fin de saison mais on aimerait le prolonger la saison prochaine (toujours sous la forme d'un prêt vu son salaire). "On va voir ce qui est le mieux pour eux dans le cadre du groupe 777", a déclaré une source du club dans des propos rapportés par Le Soir.

Toujours selon la même source, en janvier dernier, Kanga aurait été courtisé par plusieurs clubs européens. Mais 777 Partners aurait tout fait pour mettre fin à toute discussion pour s'assurer que le joueur restait du côté de Sclessin.

L'attaquant franco-ivoirien sera-t-il encore sollicité en fin de saison et reviendra-t-il au Standard si d'autres offres sont plus intéressantes ?