Et si Anderlecht avait déjà identifié le successeur de Zeno Debast ? Un talent bientôt gratuit intéresse le RSCA !

Le RSC Anderlecht s'est à peu près résigné à perdre Zeno Debast l'été prochain, et compte sur l'Euro 2024 pour encore faire gonfler les enchères. C'est l'Allemagne qui s'intéresse le plus au Diable Rouge, et c'est d'Allemagne que son successeur pourrait débarquer.

C'est presque acquis : Zeno Debast (20 ans) va quitter Anderlecht l'été prochain. Jesper Fredberg n'a pas craint de départ cet hiver, malgré l'intérêt insistant de l'Eintracht Francfort, mais ce n'est pas pour rien que le Sporting se cherche l'un ou l'autre grand talent en défense centrale. Seul Federico Gattoni, solution à court terme, a débarqué lors du mercato hivernal, mais plusieurs noms ont été cités. Debast devrait rapporter un sacré montant au moment de son départ : le Diable Rouge est estimé à 13 millions d'euros, et sa valeur devrait encore augmenter s'il participe à l'Euro 2024, a fortiori dans un rôle de titulaire potentiel. Fredberg, toutefois, aurait en tête une solution bon marché, à en croire Sky Sports. En effet, Sky Germany affirme qu'Anderlecht aurait jeté son dévolu sur Filip Milojevic (19 ans), capitaine des U19 du Bayer Leverkusen. L'Autrichien est un pilier de son équipe, et également international U19, mais arrive en fin de contrat en juin prochain. Pas le profil pour remplacer Debast ? Le profil de Milojevic correspond à ce qu'apprécie Jesper Fredberg : un jeune talent peu cher, à la plus-value potentielle très importante. Problème : il ne semble pas au stade de développement requis pour remplacer Zeno Debast à court terme. Loin de là, même. Une arrivée au RSCA signifierait plutôt qu'il irait renforcer dans un premier temps le RSCA Futures, qui manque de défenseurs centraux dès qu'Amando Lapage, par exemple, est appelé en équipe A. Si, à terme, Milojevic pourrait bien être le successeur de Zeno Debast, on imagine tout de même Anderlecht investir un peu plus d'argent l'été prochain pour un joueur capable d'intégrer immédiatement le onze. D'autant plus compte tenu de l'âge de Jan Vertonghen, et du fait que Gattoni n'est que prêté...