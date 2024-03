"J'aurais pu m'imposer à Anderlecht mais je ne voulais pas attendre"

Parti des RSCA Futures, Ilay Camara a réussi à trouver sa place au RWDM. Ce samedi, il retrouve son ancienne équipe dans un derby très chaud.

Le dernier derby de la saison entre le Sporting d'Anderlecht et le RWDM aura lieu ce samedi au stade Edmond Machtens. L'occasion pour plusieurs joueurs/ami de célébrer quelques retrouvailles.

C'est le cas d'Ilay Camara qui fait partie de ces jeunes joueurs passés par le Sporting et qui ont décidé de se lancer dans un autre club. La saison dernière, il était au stade Machtens pour le sacre du RWDM mais... du côté des RSCA Futures.

Anderlecht ne lui a pas donné sa chance

En fin de mercato, il a pris son sac pour le poser dans le vestiaire molenbeekois. "Ce sera un beau et important match parce que j’ai passé quatre ans là-bas. Ça me fait toujours quelque chose en plus de jouer contre Anderlecht", a-t-il confié au journal Le Soir.

Dans cet entretien, il est notamment revenu sur les relations amicales qu'il entretenait encore avec des Mauves (Debast, Angulo, Leoni...) mais également sur les raisons de son départ du RSCA : "Personnellement, je pense que oui même si cela aurait pu prendre un peu de temps, comme Théo Leoni. Je connais mes qualités mais je ne voulais pas attendre".

Il évoque clairement le fait qu'Anderlecht n'a pas voulu lui "donner cette chance" et c'était donc le moment pour lui d'opérer un changement dans sa carrière.