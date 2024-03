La vente d'Anderlecht à Marc Coucke examinée par la Justice, deux anciens dirigeants parmi les suspects

Seize personnes sont soupçonnées de fraude présumée dans le cadre de la vente du club. La chambre du conseil de Bruxelles se penche sur le dossier.

C'est un dossier chaud qui a vu son examen commencé ce jeudi à la chambre du conseil de Bruxelles. En effet, cette dernière se penche sur le dossier de fraude présumée dans la vente du Sporting d'Anderlecht à Marc Coucke.

Selon des informations publiées par Belga, seize suspects pourraient être poursuivis dans ce dossier dont cinq sociétés. Dans cette affaire, les anciens propriétaires du RSCA (ainsi que leur entourage) sont soupçonnés d'avoir vendu le club à un prix inférieur à sa valeur au moment de l'accord.

Van Holsbeeck et Vanden Stock parmi les suspects

Ces seize suspects pourraient être renvoyés devant le tribunal correctionnel avec six chefs d'accusation à leur encontre : escroquerie, faux et usage de faux, blanchiment d'argent, corruption, abus de confiance et violation du secret professionnel.

Parmi les suspects, on retrouve l'ancien directeur sportif du Sporting, Herman Van Holsbeeck mais également l'ex-président du club Roger Vanden Stock, l'ancien CEO Jo Van Biesbroeck, l'ancien directeur financier Rene Trullemans, ainsi que l'avocat du club de l'époque, rapporte Belga.

Soupçonné dans d'autres dossiers liés au monde du football, l'agent de joueurs Christophe Henrotay (et deux collaborateurs) serait également l'un des suspects dans ce dossier.