Le passé ou le présent d'Anderlecht pour le titre d'entraîneur du mois en Pro League ?

L'entraîneur du mois de février 2024 en Jupiler Pro League allait assurément avoir un rapport avec le Sporting d'Anderlecht. Il s'agissait soit de Besnik Hasi, champion avec Anderlecht en 2014, soit de Brian Riemer.

L'Albanais a enchaîné trois victoires et un partage pour permettre au Kavé de frapper à la porte du top 6, tandis que le Danois a poursuivi sa série de 17 matchs sans défaite pour tenir le rythme de l'Union.

C'est finalement l'actuel entraîneur du RSCA, Brian Riemer, qui a obtenu le prix. Ce dernier a posé avec le prix remis par la Pro League et est à la tête de la seule équipe capable de rivaliser avec les Saint-Gillois pour le sacre.

