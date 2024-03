Coup dur pour ce Diable Rouge : il pourrait manquer les rencontres de mars

Mauvaise nouvelle pour Mandela Keita : le jeune milieu de terrain de l'Antwerp a du mal à récupérer d'une blessure à la cheville contractée la semaine dernière.

Le 3 mars dernier, lors de la victoire de l'Antwerp contre STVV (3-0), Mandela Keita (21 ans) s'est blessé à la cheville. Selon le Nieuwsblad, le milieu de terrain pourrait manquer 3 à 4 semaines de compétition. Il manquera les deux dernières rencontres de la phase classique - contre le KV Courtrai et l'Union.

Mais également, il devrait également être out pour les rencontres amicales de la Belgique face à en Irlande et l'Angleterre les 23 et 26 mars prochains.

Un coup dur pour Keita, qui avait fait ses débuts avec les Diables Rouges le 13 octobre dernier contre l'Autriche puis qui avait dû déclarer forfait en novembre suite à une blessure au genou.