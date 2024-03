"Impossible que Batshuayi ne soit pas repris pour l'Euro"

Michy Batshuayi sera-t-il dans la sélection de Domenico Tedesco pour l'Euro 2024 ? C'est l'une des grandes questions que se pose le sélectionneur des Diables.

Depuis la Coupe du Monde 2014, pour laquelle il faisait partie de la sélection élargie, mais pas du noyau final de Marc Wilmots, Michy Batshuayi n'a pas manqué la moindre grande compétition avec les Diables.

Pourtant, pour l'Euro 2024, l'attaquant de Fenerbahçe est loin d'être certain d'avoir sa place. Batsman est l'un des joueurs les plus décisifs d'Europe, avec un ratio d'un but toutes les 74 minutes. Cependant, l'ancien du Standard est pratiquement tout le temps sur le banc et joue peu, ce qui ne l'aide pas.

Michy Batshuayi ira-t-il à l'Euro ?

Le Diable est frustré de sa situation, et on peut le comprendre. Domenico Tedesco a déjà dit qu'il ferait appel à des joueurs n'étant pas en manque de rythme, ce qui est un peu le cas, tout de même, de Batshuayi.

Alors que la sélection pour le rassemblement du mois de mars sortira dans une semaine, deux des meilleurs amis de l'avant-centre, Andréa Mbuyi-Mutombo et Mehdi Ouazghari, ont été interrogés par nos confrères de la Dernière Heure. Pour eux, aucun doute. Batshuayi sera du voyage en Allemagne. "Ce qu'il fait en Turquie est exceptionnel. Il n'y a aucune chance qu'il ne soit pas à l'Euro 2024" déclarent-ils à propos du Bruxellois.