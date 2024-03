Le coup de gueule de Michy Batshuayi : "Je mérite plus que ça"

Michy Batshuayi débarque à Bruxelles cette semaine, probablement dans la peau d'un titulaire. Un rôle qui n'est pas habituel pour lui cette saison.

Nous sommes revenus aujourd'hui sur la saison de Michy Batshuayi, avec une conclusion claire : le Diable Rouge est en difficulté au Fenerbahçe, n'ayant débuté qu'un seul match de championnat, et une élimination en Coupe d'Europe pourrait signifier la fin prématurée de ses espoirs de temps de jeu. En Coupe d'Europe, "Batsman" est habituellement titulaire, et marque. Mais ailleurs, il est cantonné à un rôle de joker.

"C'est vrai que je suis efficace, mais je ne me considère pas comme un joker de luxe", déclare Batshuayi au micro de la RTBF, à la veille d'Union-Fenerbahçe. "Quand je suis titulaire, je marque aussi". Problème : cette saison, c'est rarement le cas. Cinq fois en poules de Coupe d'Europe, certes, mais quasi-jamais en Süper Lig turque.

"Pour le moment, c'est vrai que c'est un peu compliqué, je n'ai pas beaucoup de temps de jeu. Mais je pense que je mérite plus que ça. Je me donne toujours à fond quand on fait appel à moi", regrette Michy Batshuayi. Il devra convaincre ce jeudi, alors que la concurrence d'Edin Dzeko est rude. Le Bosnien, auteur d'un doublé lors du dernier match de poules de Conference League, compte également 18 buts en championnat.