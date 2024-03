Un Diable Rouge plus que jamais décrié dans son club : "Ils n'auraient pas dû l'acheter"

Roméo Lavia est toujours blessé du côté de Chelsea. Une situation frustrante aussi bien pour le joueur que pour le club.

32 : c'est le nombre de minutes disputées par Roméo Lavia en Premier League cette saison. De nouveau écarté après sa première apparition de la saison, le Diable Rouge commence à trouver le temps long. Et il n'est pas le seul à s'impatienter.

Au-delà des 62 millions dépensés par Chelsea et de cette nouvelle blessure aux ischio-jambiers, Gary Neville estime dans le podcast "The Overlap" que les Blues n'en avaient tout simplement pas besoin.

"Ils ont d'abord acheté Enzo Fernandez, puis Moses Caicedo et ensuite, à cause de leur ego, ils ont attiré Lavia le dernier jour du mercato. Et maintenant, ils devraient vendre Connor Gallagher ?" s'interroge-t-il. De quoi décupler la motivation du principal intéressé de prouver son utilité une fois qu'il aura enfin l'occasion de s'exprimer sur le terrain.