Anderlecht est sur une incroyable série avant d'entamer la dernière ligne droite

Le Sporting arrive boosté à bloc pour les Champions Playoffs. Il existe un exercice dans lequel Anderlecht excelle depuis trois ans !

Le Sporting d'Anderlecht continue de dérouler en championnat et, alors qu'il ne reste plus qu'une seule journée de phase classique, prépare ses Champions Playoffs de la meilleure façon possible.

Petit bonus pour eux : l'Union a partagé face à La Gantoise dimanche soir et l'écart est désormais de six points entre les deux équipes (soit trois lorsqu'ils auront été divisés par deux pour entamer les Playoffs).

A l'aube de ces Champions Playoffs donc, Anderlecht peut être rassuré sur un point dans son jeu : l'efficacité au niveau du point de penalty.

Le dernier penalty loupé à Anderlecht remonte à 2021

En effet, les Mauves, qui ont pu compter sur Kasper Dolberg pour en marquer un ce samedi face au RWDM, n'ont plus loupé un penalty depuis... le 5 avril 2021 !

C'était à l'époque de Vincent Kompany et c'est Lukas Nmecha, désormais à Wolfsburg, qui s'était loupé face à l'Antwerp. Depuis, les 19 penaltys tirer par le Sporting ont tous fini au fond des filets.

Cette saison, un nom se détache des autres puisque Dolberg est le meilleur buteur sur penalty pour Anderlecht avec trois réalisations.