Besnik Hasi sur les tablettes d'un autre club belge

Auteur d'une remontée incroyable, Malines pourrait participer aux Champions Playoffs. L'un des artisans de cette performance s'appelle Besnik Hasi.

Arrivé au mois de novembre à Malines quelques semaines après le licenciement de Steven Defour, Besnik Hasi est en train de faire remonter la pente au club de manière phénoménale.

Le rêve malinois de participer aux Champions Playoffs (un objectif manqué depuis plusieurs saisons) pourrait même se réaliser compte tenu de la situation au classement général. Et la dernière journée de la phase classique aura son lot de suspense à ce niveau-là.

Hasi pisté par l'Antwerp

Mais voilà, qui dit coach à succès, dit intérêt des autres clubs. Et nous apprenions récemment, selon les informations de Sacha Tavolieri, que l'entraîneur du KaVé était sur les tablettes de La Gantoise pour remplacer Hein Vanhaezebrouck (LIRE ICI).

Seulement, un autre club serait entré dans la danse et, selon Het Nieuwsblad, il s'agirait de l'Antwerp. Une information évidemment à l'état de rumeur surtout quand on sait que Mark Van Bommel a encore un an de contrat avec le Great Old et que tout semble se dérouler de la meilleure de façon après avoir réussi le doublé l'année dernière (Championnat - Coupe).