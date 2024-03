Hein Vanhaezebrouck devrait quitter La Gantoise et discute avec un autre club belge !

Ces derniers mois, Hein Vanhaezebrouck a connu des difficultés avec La Gantoise. Après la trêve hivernale, le club a dégringolé au classement. La Gantoise est sur le point de manquer les Play-offs 1.

L'avenir de Vanhaezebrouck reste donc très incertain. Sera-t-il encore l'entraîneur de La Gantoise après cette saison ? Peut-être occupera-t-il un autre poste, voire entraînera-t-il un autre club de JPL ?

Selon Sacha Tavolieri, tout indique que l'entraîneur ne sera plus à la tête des Buffalos après cette saison. Il rapporte même que le club a déjà ciblé un remplaçant : Besnik Hasi. L'ancien entraîneur d'Anderlecht a sorti Malines d'une mauvaise passe, et est désormais en lice pour les Play-offs 1. Il serait la priorité de La Gantoise.

En ce qui concerne Vanhaezebrouck, il aurait récemment discuté...avec le Club de Bruges !

