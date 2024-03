Alderweireld, Witsel, Tedesco et les témoins de Jéhovah

Ce jeudi, Domenico Tedesco révélera sa sélection pour les matchs amicaux en Irlande et en Angleterre. Elle devrait comporter 23 noms et peu de surprises... même si certains espèrent des retours.

Tout d'abord, une question : ne devrait-on pas ficher la paix à Domenico Tedesco ? Depuis son arrivée à la tête des Diables Rouges, le sélectionneur n'a pas vécu une trêve internationale totalement calme après les débuts euphoriques qui l'ont vu battre la Suède et l'Allemagne.

Les louanges des débuts, comme un premier date réussi, ont précédé presque immédiatement les premières disputes de couple. Pourquoi ne pas reprendre untel, untel ou untel ? Suite au rajeunissement des cadres que tout le monde réclamait, on réclame maintenant... les retours de l'un ou l'autre pilier de la génération dorée.

Tedesco devra encore répondre aux mêmes questions

Où est Axel Witsel ? Où est Toby Alderweireld ? Tout le monde (peut-être selon qu'il soit du sud ou du nord du pays) veut revoir "son" chouchou en sélection... peu importe qu'il ait ou non pris sa retraite. Alderweireld a eu le malheur de laisser la porte ouverte, et depuis, aucun journaliste du pays n'a l'air décidé à en retirer le pied. Tels des témoins de Jéhovah envahissants, micro tendu, toujours cette question aux lèvres : "Coach, allez-vous reprendre Alderweireld ? Toby, et l'Euro 2024, tu y penses encore ?".

Alors qu'enfin, on pense le sujet évacué, Tedesco ayant pris bonne note de la disponibilité d'Alderweireld mais - pour ceux qui savent lire entre les lignes - fait poliment savoir qu'une retraite, c'était une retraite, voilà que c'est Axel Witsel qui refait la une.

Avec une interview donnée sur Proximus Pickx, dont le timing ressemble à du sabotage en règle. Après Thibaut Courtois, voilà un deuxième cadre de la génération Russie 2018 qui pointe un manque de communication de la part de Tedesco. Rappelons que c'est Witsel qui, suite à sa non-sélection, a décidé de prendre congé des Diables Rouges ; Dries Mertens, jamais rappelé depuis l'arrivée de Tedesco, n'a pas eu cette même démarche. Michy Batshuayi, laissé de côté initialement, a avalé la pilule, bossé, et fait son retour.

Alderweireld ou Witsel, à la place de qui ?

Tentez, si le coeur vous en dit, de faire une liste de 23 Diables. Sans tricher, c'est-à-dire sans prendre vos rêves pour des réalités : oui, Tedesco prendra 4 gardiens (nous ne sommes pas fans de l'idée, mais c'est un fait), et oui, Wout Faes en sera. Dans ces conditions, tentez d'intégrer Toby Alderweireld au secteur défensif.

Ce serait certainement aux dépens de l'une ou l'autre jeune pousse, comme Koni De Winter que tout le monde réclame aussi et qui représente l'avenir, au contraire du Soulier d'Or 2023. Ou d'Alexis Saelemaekers. Et si Witsel était repris ? Même question, y compris s'il l'était en tant que milieu défensif (ce qui n'aurait pas beaucoup de sens). Doit-on alors évacuer Arthur Vermeeren (franchement pas assuré de sa place) pour son coéquipier ? Quel message cela enverrait-il aux Diables 2.0, qui ont participé à la campagne qualificative ?

Et pourtant, même si cette liste de 23 ne laisse presque aucune marge de manoeuvre à Tedesco pour tenter de satisfaire tout le monde, les questions sur Alderweireld et Witsel seront posées ce jeudi à Louvain-la-Neuve. Pire : vous pouvez déjà vous préparer à celle concernant Thibaut Courtois. Vous avez dit épuisant ?