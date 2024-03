Le RFC Liège nomme l'une de ses plus grandes légendes comme ambassadeur du club

Il a disputé plus de 400 matchs officiels avec les Sang & Marine et est encore actif au sein du Matricule 4. Luc Ernès est nommé ambassadeur du RFC Liège et sera bientôt rejoint par d'autres légendes du club.

Luc Ernès est l'une des figures historiques de l'âge d'or du RFC Liège. Il a disputé 432 matchs officiels avec les Sang & Marine, entre 1983 et 1993, pour un total de 119 buts.

Avec le Matricule 4, l'ancien attaquant (59 ans) a remporté la Coupe de la Ligue Pro en 1986, la Coupe de Belgique en 1990, a terminé en finale de l'édition 1987 et obtient, par deux fois, la troisième place du championnat avec le RFCL, en 1985 et 1989.

Retraité juste avant les années 2000, Luc Ernès a entraîné au niveau provincial en Province de Liège et était encore actif à Faimes en 2022. Désormais libre de ses fonctions d'entraîneur, il est actif au RFC Liège en tant que membre du comité de vigilance et veille à maintenir la bonne ambiance au sein du club et de son école de jeunes.

Un visage historique, que le RFC Liège a décidé de mettre en avant. En effet, Luc Ernès est nommé ambassadeur du Matricule 4, et sera bientôt rejoint par d'autres anciennes légendes du club. Une sacrée récompense, on ne peut plus méritée pour l'un des joueurs les plus emblématiques de l'histoire du club.