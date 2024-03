Un Diable Rouge n'a pas voulu de la Canebière : "Avec tout le respect que j'ai pour Marseille..."

Il y a un an et demi, Axel Witsel était dans le flou à la fin de son contrat à Dortmund. Le choix de rejoindre l'Atletico Madrid s'est vite révélé judicieux.

Vu ses prestations actuelles, on peut dire que l'Atletico Madrid a fait une affaire en or en signant Axel Witsel gratuitement à l'été 2022. Pourtant, les Colchoneros n'étaient pas les seuls sur la balle : Marseille avait également manifesté son intérêt.

Malgré les liens entre supporters liégeois et phocéens ainsi que le passage de joueurs comme Michy Batshuayi ou Daniel Van Buyten au Vélodrome, l'OM ne tentait pas Witsel : "J’avais l’envie de rester au top niveau. J’ai eu une proposition de Marseille. Puis l’Atletico est finalement arrivé. Et avec tout le respect que j’ai pour Marseille, mon choix a été vite fait" se souvient-il pour Pickx.

La perspective de côtoyer Diego Simeone a notamment pesé dans la balance : "Il est l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Ce n’est pas simple de rester autant de temps dans un club. Il faut toujours se remettre en question, chercher de nouvelles choses. Si on prend l’époque des Diego Godin ou Juanfran, c’était un style de jeu totalement différent. Il a un peu fait évoluer cela. Bien sûr, il y a des matchs où il faut plus défendre mais c’est vrai que ce n’est plus le même Atletico".