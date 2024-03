Une légende du Standard "choquée" par la tentative de suicide de Gilbert Bodart : "Il ne mérite pas ça"

Coéquipier de Gilbert Bodart pendant plus de 350 matchs, Guy Hellers a été particulièrement surpris d'apprendre la tentative de suicide de l'ancien portier, cette semaine. Le Luxembourgeois est revenu sur la relation entre les deux hommes, très particulière.

Véritable légende du Standard de Liège, Guy Hellers a disputé plus de 350 matchs en compagnie de Gilbert Bodart. Le Luxembourgeois connaît l'ancien portier comme sa poche et revient sur leur relation dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. "Gilbert était un ami. Il y avait un bon contact entre nous. Sur le terrain, il nous suffisait d'un seul regard pour nous comprendre."

"Nous nous sommes perdus de vue. Cela arrive dans la vie, dans le monde du football comme en dehors. Quand je reviens à Liège pour voir un match des Rouches, j'espère toujours le croiser. Je lui ai encore parlé au téléphone l'année dernière et non, il ne m'a jamais rien demandé. Parfois, ce n'est pas facile de gérer son après-carrière."

Guy Hellers surpris par la tentative de suicide de Gilbert Bodart

L'ancien milieu de terrain a donc été surpris d'apprendre la tentative de suicide de son ancien coéquipier, cette semaine. "Cela a été un grand choc, je n'aurais jamais cru ça possible. Quand on jouait ensemble, Gilbert était toujours prêt à aider tout le monde. Il doit être complètement épuisé. C'était un phénomène, sur et en dehors du terrain. Il avait peut-être une grande gueule, mais avec ses performances, il pouvait se le permettre."

Guy Hellers espère donc une chose simple pour son ami : qu'il puisse retrouver les plaisirs de la vie. "Qu'il trouve l'aide dont il a besoin et qu'il remette sa vie sur les bons rails. Pour Gilbert, cela ne devrait pas se terminer ainsi, il ne mérite pas ça."