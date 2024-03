Axel Witsel clôt une bonne fois pour toutes les débats avec Tedesco : "Ca n'a pas été simple"

Axel Witsel ne sera défintivement pas avec les Diables Rouges à l'Euro. Le Liégeois est en paix avec sa décision.

C'était l'ambiance des grands soirs au Wanda Metropolitano pour la qualification de l'Atletico Madrid aux tirs au but contre l'Inter Milan. Malgré tout ce que représentait cette rencontre, un autre sujet attendait Witsel en interview d'après-match.

Il faut dire que ses propos dénonçant le manque de cohérance de Domenico Tedesco à son encontre étaient encore dans toutes les têtes. Au micro de Gilles De Bilde pour VTM, il est revenu sur son départ de l'équipe nationale.

Domenico Tedesco aurait-il rappelé Axel Witsel ?

A ceux qui lui reprochent d'avoir claqué la porte trop vite après ne pas avoir été appelé pour le premier rassemblement, il répond : "Je me sens en paix avec mon choix, même s'il n'a pas été simple. Je n'ai pas parlé au sélectionneur national après cela, donc ça s'arrête là. Je regarderai l'Euro à la télé".

Il a également abordé un autre sujet d'actualité, sa fin de contrat à l'Atletico : "Je me sens très bien ici, dans ma tête et physiquement. J'aimerais jouer encore un ou deux ans à ce niveau. J'aimerais rester, mais je ne me casse pas la tête pour l'instant. Il faut d'abord finir la saison en beauté".