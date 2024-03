La liste de Tedesco est tombée ! Le grand retour de Thomas Meunier, un absent remarqué et un petit nouveau

Domenico Tedesco a dévoilé ce matin sa sélection pour les matchs amicaux face à l'Irlande et l'Angleterre. Y figure notamment Thomas Meunier, de retour en sélection.

Une fois n'est pas coutume, ce n'est pas au centre d'entraînement de Tubize que Domenico Tedesco a égrainé les noms de sa liste, mais bien au Musée Hergé de Louvain-La-Neuve, afin de présenter les nouveaux maillots qui habilleront l'équipe.

Mais avant les considérations esthétiques, revenons à la liste. Le sélectionneur, qui vient de prolonger jusqu'en 2026, a dévoilé 25 noms. On retiendra notamment les présences de Romelu Lukaku et Arthur Theate, pourtant sortis blessés ces derniers jours, mais aussi de Thomas Meunier, qui n'avait plus été appelé depuis un an. En revanche, pas de Mile Svilar, ni de Kevin De Bruyne ou de Yannick Carrasco, tous deux blessés.

Première sélection pour Koni De Winter, qui avait déjà été appelé mais avait dû déclarer forfait il y a quelques mois.

Les Diables Rouges se déplacent en Irlande le samedi 23 mars et disputeront un match de prestige contre l'Angleterre à Wembley le mardi 26.