Massimo Bruno va retrouver le Lotto Park d'Anderlecht : "Avec cet entraîneur, tout est possible"

Pour la dernière journée de la phase classique, le KV Courtrai se déplacera au Sporting d'Anderlecht. L'occasion pour l'ancien Mauve, Massimo Bruno, de retrouver le Lotto Park.

Chaque point compte pour le KV Courtrai, assuré de disputer les play-downs. Puisque la division n'est pas appliquée aux quatre dernières équipes du championnat, les Courtraisiens seraient bien inspirés de gratter un résultat sur la pelouse du Lotto Park d'Anderlecht, samedi (20h45).

Une rencontre particulière pour un ancien Mauve, Massimo Bruno. "Tout est possible, c'est le football. On sait qu'on aura peu le ballon, peu d'occasions, mais il faudra être efficace et sans complexe. On a toujours envie de bien jouer, mais dans notre situation, seuls les points comptent."

Massimo Bruno ne veut pas parler de son passé Anderlechtois

Passé par Anderlecht entre 2011 et 2014, puis entre 2016 et 2018, le joueur de 30 ans ne veut pas ressasser le passé. Sa seule ambition, sauver le KV Courtrai.

"Tout le monde y croit. Nous savons d'où nous venons et où nous sommes. Malheureusement, on n'a pas su créer la surprise lors des dernières semaines, mais nous avons certainement nos chances dans les play-downs. La quatorzième place est accessible, il faudra ensuite battre le vainqueur du tour final de D1B. Mais, avec cet entraîneur, tout est possible" conclut Bruno en hommage Freyr Alexandersson, un entraîneur dont il aime l'approche.